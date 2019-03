später lesen Zemmer Frühlingskonzert des MV Zemmer Teilen

Das traditionelle Frühlingskonzert des Musikvereins Zemmer findet am Samstag, 13. April, 20 Uhr, in der Fideihalle statt. Diesmal steht es im Zeichen des Dirigenten Helmut Quare, den der Verein nach 25 Jahren in den musikalischen Ruhestand verabschiedet.