Live-Übertragungen : Fans fiebern in Trier mit der Fußball-Nationalmannschaft

(cus) Public Viewing zur Fußball-EM im klassischen Sinn auf Plätzen oder in Hallen gibt es coronabedingt in der Region diesmal nicht. Aber viele Gaststätten bieten ihren Gästen die Möglichkeit, gemeinsam Spiele auf Fernsehern oder Leinwänden zu verfolgen. Für das Spiel Deutschland gegen Portugal am Samstag, 19. Juni, um 18 Uhr stellt der TV eine Übersicht der Angebote zusammen, die in unserer Samstagausgabe veröffentlicht wird.

Wirte, in deren Gaststätte das Deutschland-Spiel geschaut werden kann und die mindestens 20 Sitzplätze zur Verfügung haben, können dies an die Adresse service@volksfreund.de mailen. Einsendeschluss ist Donnerstag, 17. Juni, 18 Uhr. Folgende Angaben werden benötigt: Name und Adresse der Gaststätte, drinnen/draußen, Anzahl der Sitzplätze, Reservierungsoption (Telefon), Anzahl und Größe der Bildschirme/Leinwände.