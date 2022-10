Für die Hauptfeuerwache : Warum mehrere Bäume in der Trierer Südallee gefällt werden müssen

Warum mehrere Bäume in der Trierer Südallee gefällt werden müssen

Trier Für die neue Hauptfeuerwache müssen gleich mehrere Bäume weichen. Das hat einen einfachen Grund.

Auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums und künftigen Standortes der Trierer Hauptfeuerwache gegenüber den Kaiserthermen werden in den nächsten Tagen Bäume entlang der Südallee gefällt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Hintergrund ist der laufende Abriss der Gebäude für das Neubauprojekt Hauptfeuerwache. Die Planungen des Gebäudekomplexes sehen die Alarmausfahrt der Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge in Richtung Südallee vor. Für diese Ausfahrt muss den Einsatzkräften in alle Richtungen eine möglichst freie Sicht gewährleistet werden. Das Amt StadtRaum wird sie durch möglichst ortsnahe Neuanpflanzungen in diesem Innenstadt-Bereich ersetzen.