Pandemie : 75-Jähriger stirbt an den Folgen einer Corona-Infektion

Im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier ist am Donnerstag, 16. April, ein weiterer Patient an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Foto: Rainer Neubert

Trier/Trier-Saarburg Ein 75-jähriger Patient aus dem Landkreis Trier-Saarburg ist am Donnerstag im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Es ist der vierte Corona-Tote im Landkreis Trier-Saarburg.



Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Donnerstag außerdem weitere Infektionsfälle mit dem Sars-CoV-2 Erreger gemeldet: Im Landkreis steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 159. In der Stadt Trier auf 91. Am Mittwoch waren im Landkreis 154 Infektionen gemeldet, in Trier 89. Insgesamt 15 Patienten befinden sich derzeit in stationärer Behandlung, davon sechs im Kreiskrankenhaus Saarburg und neun im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier.

Insgesamt sind bisher fünf Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes verstorben: Am Donnerstag ein Patient aus dem Landkreis und am Mittwoch ein Patient aus der Stadt Trier. Zuvor waren am 28. März, am 4. April und 5. April drei mit dem Virus infizierte Menschen aus dem Landkreis verstorben.