Corona-Krise : VHS erweitert Online-Angebote

Trier (red) Um einen Teil ihres Kurs­programms realisieren zu können, geht die Volkshochschule (VHS) neue Wege in digitalen Räumen. Seit einigen Wochen sind Sprachkurse online.

Ob Arabisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch oder Swahili – Teilnehmende treffen sich mit Dozent im digitalen Kursraum in der VHS-Cloud. Integrationskurse sind auf dem VHS-Lernportal aktiv. Anmeldung über www.vhs-trier.de oder per Mail an manuela.zeilinger@trier.de. Außerdem gibt es in der politischen Bildung Gratisvorträge unter vhs.wissen.live.