Kolumne Trierisch balaawern : Präschtisch: Scheranien aus Schpanien

Die Wort-Endungen lich, isch und ig sind ja wirklich schwer zu unterscheiden, und Deutschlehrer machen sich einen Spaß daraus, Schüler mit Wörtern wie den folgenden auf den Leim zu führen: leidlich, möglich, weiblich, fröhlich (Nachsilbe lich), neidisch, weibisch, modisch, komisch (Nachsilbe isch) und schäbig, prächtig, säumig, selig (Nachsilbe ig).

Da heißt es bei der Ausspreche beispielsweise fein zu unterscheiden zwischen Wörtern wie ländlich, fremdländisch, ablandig (bei Wind). Wenn die Sprachgeschichte es so gefügt hätte, dass das Trierische zur Grundlage des Hochdeutschen geworden wäre, dann hätten es Schüler beim Diktat und Redner beim Sprechen einfacher. Das ganze Balaawer mit diesen verflixten Endsilben lich, isch und ig hätten sie jedenfalls nicht.

Also: nötig = niedisch, innwendig = önnewendisch, fröhlich = frölisch, selig = seelisch, feurig = feurisch, eklig = ääglisch und prächtig = präschtisch.

Am letzten Beispiel (präschtisch) kann man sehen, dass sich gleich zweimal ein sch ins Wort gedrängt hat. Denn Trierer lieben das sch sehr und bauen es überall ein, wenn es nur irgendwie möschlisch ist.

Das sch hat sich so in unserer Sprache und in unseren Köpfen eingenistet, dass es da selbst mit Gewalt nicht mehr auszumerzen ist. Wir sind ihm ausgeliefert.