Advent : Die Vorboten der Adventszeit

Früh morgens montieren Mitarbeiter der Firma Wöffler Verkehrstechnik die Elemente des Winterlichtsin der Simeonstraße. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier (rm.) Weihnachtsmärkte fallen aus, nicht aber die Winterbeleuchtung in Triers Fußgängerzone. In aller Frühe montieren hier die Mitarbeiter der Firma Verkehrstechnik Wöffler die Lichterzauber-Elemente in der Simeonstraße.