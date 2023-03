Auf Anti-Corona-Demo getragen Urteil in Trier: Warum das Tragen eines Judensterns eine Verharmlosung des Holocausts darstellt

Der Sachverhalt scheint zunächst klar zu sein. Der 31-jährige angeklagte Franzose wohnt in Trier. Er gibt bereits zum Beginn der Verhandlung alle Tatvorwürfe zu. Im Dezember 2021 hatte er demnach an einer nicht angemeldeten Demonstration gegen die Maßnahmen zum Schutz gegen das Corona-Virus teilgenommen. Dabei hatte er drei gelbe Davidsterne am Körper getragen, in denen der Schriftzug „Ungeimpft“ prangte. Eine klare Verharmlosung des Holocaust meinte die Staatsanwaltschaft und hatte Anklage gegen den Mann erhoben.