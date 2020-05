Gedenken : Virtueller Rundgang zum Tag der Befreiung

Trier (red) Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, kapitulierte das nationalsozialistisch regierte Deutschland bedingungslos. Europa wurde vom Terror befreit, der Zweite Weltkrieg ging zu Ende. Mindestens 65 Millionen Menschen waren durch die Nazi-Diktatur gestorben, durch Krieg, Deportationen und in Konzentrationslagern.

Die Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF) und der Deutsche Gewerkschaftsbund Region Trier (DGB) erinnern am Freitag, 8. Mai, dem Tag der Befreiung, an die Opfer dieser Diktatur. Dies geschieht angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen, durch einen neu erstellten virtuellen „Rundgang gegen das Vergessen“ durch Trier, der nun der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Im zehnminütigen Film erzählt James Marsh am ehemaligen Gewerkschaftshaus in der Dietrichstraße von der Zerschlagung der Trierer Arbeiterbewegung in der Nazidiktatur. Ulrich Dann von der AGF beschreibt den Straßenterror der Nazis am Hauptmarkt, während Toni Schneider (AGF) einen großen Propagandaauftritt der NSDAP in der mit Hakenkreuzfahnen gesäumten Simeonstraße in Trier erläutert. Markus Pflüger erklärt zum Schluss, wie diese Rundgänge für Schulklassen und Gruppen gebucht werden können.