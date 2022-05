Versorgung : Pluwiger Wochenmarkt startet am Mittwoch

Pluwig Regionale und frische Produkte gibt es ab kommendem Mittwoch wöchentlich in Pluwig. Am 11. Mai startet der Wochenmarkt, auf dem regionale Anbieter ihre Stände haben.

Von Obst und Gemüse über Käse bis Wein: Auf dem Wochenmarkt in Pluwig werden künftig jede Woche regionale und frische Produkte angeboten. Am 11. Mai geht es los, ab dann stehen die Stände jeden Mittwoch von 13 bis 18 Uhr auf dem Kirchplatz in Pluwig. Parkmöglichkeiten sind in der Kirchstraße und Am Herrengarten.