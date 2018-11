später lesen Musik Gute-Laune-Musik gibt es jetzt in neuem Format – Freitag geht es in Trier los FOTO: Bernhard Nink FOTO: Bernhard Nink Teilen

Zwei Bigbands wetteifern mit Jazz um die Gunst des Publikums: Beim Big-Band-Battle am Freitag an der Uni spielen nicht nur Studierende aus Trier und Köln gegeneinander an. Die Leiter der konkurrierenden Ensembles Swing Units und Swing Credibles sind Vater und Sohn. Von Lisanne Dornoff