Beratungsangebot : Individuelle Hilfe wird beim Caritasverband Westeifel auf die Bedürfnisse der Familien angepasst

Marie-Luise Glücks und Melandie Schermann stehen Familien in schwierigen Situationen zur Seite. Foto: TV/Caritas Westeifel

Daun Neue Leitungsstruktur beim Familienservice des Caritasverbands Westeifel.

In fünf Landkreisen und in der Stadt Trier ist der Familienservice des Caritasverbands (CV) Westeifel mit rund 50 Mitarbeitern mit verschiedenen Diensten im Einsatz (siehe Info). Dazu gehört auch die Familienpflege als Hilfe in Krisensituationen.