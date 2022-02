Projekte : Mehr als nur eine Rezeptsammlung

Mit finanzieller Unterstützung der Lokalen Aktionsgruppe Vulkaneifel ist die Grillhütte am Firmerich in Daun auf Vordermann gebracht worden. Foto: TV/Stephan Sartoris

Gerolstein/Daun Die Vulkaneifel profitiert von Geld aus Brüssel: Ein regionales Aktionsbündnis unterstützt und koordiniert die Umsetzung von Projekten.

Wer den Begriff Leader liest oder hört, denkt in der Regel: Ist bestimmt was Englisches. Ist es nicht: Es ist eine Abkürzung und steht für „Liaisons entre actions de développement de l`‘économie rurale“. Zu Deutsch: „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Die EU-Initiative gibt es seit 1991, aus dem Fördertopf wurden seitdem auch in der Vulkaneifel viele Vorhaben unterstützt – große wie einst die (mittlerweile leider marode) Aussichtsplattform in Steineberg, aber auch kleine Bürgerprojekte. 18 hat die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Vulkaneifel im vergangenen Jahr mit bis zu 2000 Euro gefördert. Unter anderem hat die Gruppe „Die ErzählBank“ aus dem Gerolsteiner Stadtteil Büscheich und seinem Ortsteil Niedereich „Das Leckere ErzählBuch“ mit Rezepten von Bewohnerinnen und Bewohnern herausgegeben.