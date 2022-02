Hilfsaktion : Dauner Verein unterstützt vom Hochwasser betroffene Kinder aus Dernau/Ahr

Daun/Dernau/Hillesheim Der Verein Bürger für Bürger (BfB) hat mit einer Spende von 5000 Euro aus der Körber-Stiftung vom Hochwasser betroffenen Grundschulkindern aus Dernau/Ahr und Jugendlichen aus dem Hillesheimer Raum besondere Erlebnisse ermöglicht.

Auch sieben Monate nach der Flutkatastrophe sind die Betroffenen an der Ahr und in der Eifel noch sehr weit von der Normalität entfernt. Umso wohltuender sind Hilfe und Unterstützung. Das haben auch Brigitte Hens und Manfred Sartoris als die Vorsitzenden von BfB an den Reaktionen auf Angebote gespürt, die sie Kindern und Jugendlichen aus Hochwassergebieten 2021 gemacht haben – und in den nächsten Wochen beziehungsweise in den Osterferien noch machen wollen.