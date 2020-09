Ausbildung : Landesverband stellt Schülern in Hillesheim Bauberufe vor

Schüler der Klasse 10a der Augustiner-Realschule plus, im Hintergrund Stefanie Gründken vom Landesverband Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Wolff

Hillesheim (red) „Bau – dein Ding“ ist eine Initiative der Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz, die anschaulich verschiedene Berufe vorstellt. Ein multimedial ausgebautes Roadmobil präsentierte an der Augustiner-­Real­schule plus Hillesheim auf anschauliche Weise mehr als 20 Berufe am Bau.

