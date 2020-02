Ehrenamt : Fünf Jahre Geselligkeit in der Fremde

DAUN 2015 wurde in Daun das Café Asyl als Treffpunkt für Geflüchtete gegründet. Seitdem trifft sich die Gruppe regelmäßig im Haus der Jugend – mit 50 Gästen wurde nun Geburtstag gefeiert.

Fünf Jahre sind bereits vergangen, seitdem das Café Asyl im Haus der Jugend in Daun für geflüchtete Menschen aus Kriegsgebieten regelmäßig seine Türen öffnet. Viele der Gäste hofften bald wieder sicher in ihre Heimat zurückzukehren – doch diese Hoffnungen sind bis zum heutigen Tage noch in weite Ferne gerückt und das Wiedersehen mit ihren Familien ebenso. „So sind wir alle, die sich jeden Montag im Café und monatlich dienstags zum Kochen treffen, zu einer Familie zusammengewachsen, die in vielen Situationen Hilfe leistet, die aber auch sehr gern zusammen feiert“, sagt die Initiatorin und Organisatorin Rita Schmaus.