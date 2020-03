Fotowettbewerb : Die Farben der Natur in Geoparks und Naturparken

Vulkaneifel Zum zweiten Mal können in diesem Jahr auch Amateur- und Profi-Fotografen aus den Naturparken und Geoparks am deutschlandweiten Fotowettbewerb „Augenblick Natur!“ unter www.naturparkfotos.de teilnehmen.

Der Fotowettbewerb hat am 1. März begonnen und läuft noch bis zum 31. Oktober. Unter dem Titel „Augenblick Natur!“ werden in diesem Jahr ausdrucksstarke Motive aus allen 105 Naturparken sowie aus neun Geoparks in Deutschland gesucht. Zielsetzung des Fotowettbewerbs ist es, die einzigartige Vielfalt und Schönheit der heimatlichen Landschaften aufzuzeigen und die Geoparks sowie Naturparke mit ihren verschiedenen Facetten einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Alle Bilder des Wettbewerbs werden auf einem eigens dafür eingerichteten Internetportal auf der Website www.naturparkfotos.de veröffentlicht. Die 100 besten Bilder des Wettbewerbs werden monatlich von den Besuchern des Portals gewählt (vote per click). Aus diesen Top 100 wählt die dreiköpfige Jury jeden Monat die zehn besten aus. Die Monatssieger werden mit attraktiven Gewinnen prämiert, der Jahressieger wird am Ende des Wettbewerbs mit einem Fotoworkshop mit dem Fotojournalisten und Naturfotografen Hans-Peter Schaub belohnt.