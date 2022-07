Weltkriegsaltlast : Zufallsfund in der Eifel: Spaziergänger entdeckt Granate an der Kyll

Zufallsfund in der Eifel: Spaziergänger entdeckt Granate an der Kyll

Pelm Einsatz für den Kampfmittelräumdienst in der Eifel: Die Sprengstoff-Experten haben eine Mörsergranate abtransportiert, die in Pelm (Kreis Vulkaneifel) gefunden worden war.

In dieser Woche nun der nächste Einsatz im Ort in der Verbandsgemeinde Gerolstein, nachdem ein Spaziergänger am frühen Montagabend in der Nähe des Sportplatzes an der Kyll eine Granate entdeckt hatte.