Vereine : Mehren geht ein neues Licht auf

Mehren Die Umstellung der Flutlichtanlage am Sportplatz auf LED-Flutlichtstrahler ist vollzogen.

(red/sts) Ein Beitrag zum Klimaschutz und Energiesparen: Mitte des Monats ist nach mehrjähriger Vorbereitungszeit die Flutlichtanlage am Sportplatz Mehren erneuert und auf LED-Technik umgestellt worden. Die Erneuerung der 30 Jahre alten Flutlichtanlage sei notwendig, da die energieintensiven Quecksilberdampflampen für die Strahler immer schwerer zu beschaffen seien, heißt es in einer Pressemitteilung des Sportverein (SV) Mehren.

