Soziales : Hilfe beim Leben im vertrauten Umfeld

Gegen Vereinsamung im Alter und für eine möglichst lange währende Selbstständigkeit: Das will das Land mit dem 2015 angelaufene Modellprojekt Gemeindeschwester plus erreichen. Vom Start vor vier Jahren an dabei ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm, bislang gab es insgesamt 19 solcher Gemeindeschwestern plus in Rheinland-Pfalz. Nun sind Angebote in zwölf weiteren Kommunen hinzu: unter anderem für den Kreis Ahrweiler, den Kreis Cochem-Zell, die Gemeinde Morbach sowie die Stadt Mainz.