Freizeit : Eifel-Filmbühne in Hillesheim nimmt an bundesweiter Aktion „Kino leuchtet für dich“ teil

Eifel-Filmbühne in Hillesheim nimmt an bundesweiter Aktion „Kino leuchtet für dich“ teil

Hillesheim Bundesweit haben rund 300 Lichtspielhäuser an der Aktion „Kino leuchtet für dich“ teilgenommen – auch die Eifel Filmbühne in Hillesheim.

Seit vier Monaten herrscht nach einer verkürzten Saison durchgehend Leere in den deutschen Kinosälen. Sie waren bereits vom „Lockdown light“ betroffen und sind bis heute zu. Auch die Eifel Filmbühne in Hillesheim. Mit der Aktion „Kino leuchtet“ haben nun die Lichtspielhäuser am Sonntag ein Zeichen gesetzt und sich in Erinnerung gerufen.

Ungeachtet der Sicherheitskonzepte und hochgerüsteten Lüftungsanlagen, über die viele Häuser verfügen, war am Lockdown bisher nicht zu rütteln. Auch die Eifel Filmbühne glänzt hinter den sichtbaren Kulissen mit ihrem bewusst historisch gehaltenen Charme mit einer solchen Anlage, die stets Frischluftzufuhr garantiert. Doch all die Vorbereitung nützte nichts: Seit November gibt es keine Vorführung mehr im mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Programmkino der Familie Runge. Und so war es selbstverständlich, sich an der bundesweiten Aktion „Kino leuchtet für dich“ zu beteiligen, die im Vorfeld der diesmal virtuellen Berlinale auf die vielfach existenzbedrohende Situation der Lichtspielhäuser in der Pandemie aufmerksam machen soll.