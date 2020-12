Corona-Pandemie : 33 neue Ansteckungen in der Vulkaneifel

In der Vulkaneifel haben sich bis Mittwoch 33 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Mittwoch 33 weitere bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gut die Hälfte sei auf das Infektionsgeschehen im Alten- und Pflegeheim Maternus Am Auberg in Gerolstein zurückzuführen.

Bei den restlichen Neuinfektionen handele es sich um weitere neue Einzelfälle, teilweise im Bereich der Kontaktpersonen zu bereits positiv getesteten Menschen.

Die Anzahl der bisher positiv getesteten Menschen erhöht sich somit auf insgesamt 846 Personen. Aktuell sind 219 Menschen im Kreis akut infiziert, davon befinden sich derzeit 16 in stationärer Behandlung.