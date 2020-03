Brauchtum : Das Feuerrad erreicht das Tal, das Jahr ist gerettet

Neroth In Neroth – wie auch in anderen Eifeler Dörfern – hält die Jugendfeuerwehr den uralten Brauch des Radschiebens lebendig, das ganze Dorf feiert mit.

Dagegen geht es am Samstagabend im Feuerwehrhaus der Gemeinde hoch her: In der Wagenhalle stehen lange Tische und Bänke für die Besucher bereit, die nach dem Radschieben mit der Feuerwehr noch bis spät in die Nacht feiern werden. „Wir erwarten rund 100 Gäste“, sagt Dargel. In einem Nebenraum rüsten sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und ihre erwachsenen Kollegen für das Spektakel. Acht von ihnen werden die zentnerschwere Feuerwalze auf dem Weg hinunter in das Tal im Schach halten, indem sie das Rad mittels einer Art Deichsel lenken. Die Jugendabteilung, die zurzeit aus sieben Mädchen und Jungs besteht, marschiert zuvor unter lautem Getröte den Berg hinauf, um sich ihnen vor dem Spektakel anzuschließen. Sobald es dunkel ist, wird das Rad entzündet. Nun gilt es das Feuer auf der rund 500 Meter langen und kurvenreichen Strecke bergab in Gang zu halten, denn nur wenn es noch brennend im Ziel ankommt, wird es laut dem uralten Brauchtum ein frohes und ertragreiches Jahr für das Dorf geben. Nach einigen brenzligen Situationen, die den vielen Kurven geschuldet sind, gelingt es: Das Rad brennt noch lichterloh, als es die Ziellinie erreicht – die vielen Zuschauer apllaudieren. Es wird noch lange gefeiert.