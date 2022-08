Stadtentwicklung : Verschoben nach der Flut: Jetzt wird Bauprojekt in Daun umgesetzt

Verschoben nach der Flut: Jetzt wird Bauprojekt in Daun umgesetzt

Daun Ein Projekt der Prioritätenliste der Stadt Daun in in Angriff genommen worden: der Ausbau der Kampbüchelstraße.

Ursprünglich hätte der Ausbau der Kampbüchelstraße in Daun, bei dem auch die Wasserleitung erneuert wird, schon im vergangenen Jahr in Angriff genommen werden. Aber dann kam im Juli 2021 die Flut und mit ihr dringlichere Aufgaben für die Baufirmen. Deshalb wurde das Vorhaben der Stadt auf das laufende Jahr verschoben. Kosten wird der Ausbau rund 270.000 Euro, den Zuschlag hat die Firma Backes aus Stadtkyll bekommen. Ein weiteres Projekt auf der Prioritätenliste der Stadt Daun: der Ausbau des Bahnhofwegs und eines Teils der Schweizstraße. Auch dort wird es eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den VG-Werken geben, die die Wasserleitungen erneuern werden. Ob mit dem Ausbau dieses steilen, engen Straßenstücks noch in diesem Jahr begonnen werden kann, wird laut Stadtbürgermeister Friedhelm Marder derzeit geprüft. Ein weiteres Vorhaben wird fürs nächste Jahr anvisiert: der Ausbau der Friedens- und Reiffenbergstraße.