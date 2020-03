Freizeit und Bewegung : Mit dem Montainbike nach Manderscheid

Daun/Darscheid (red) Die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun bietet in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Darscheid eine Mountainbiking-Tour von Daun nach Manderscheid mit einer Übernachtung an. Termin ist in den Sommerferien, und zwar vom 28. bis 29. Juli.



Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Wer zwischen 10 und 14 Jahren alt ist und ein funktionstüchtiges Mountainbike hat, der kann sich anmelden. Der Teilnahmebeitrag beträgt 37 Euro.