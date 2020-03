Daun/Manderscheid : Kulturkreis Daun präsentiert sinfonische  Messe

Daun/Manderscheid (red) Der Kulturkreis Daun präsentiert im April in Daun und Manderscheid Sunrise Mass, eine sinfonische Messe für Chor und Streichorchester des 1978 in Norwegen geborenen Komponisten Ola Gjeilo. Er vereint schlichte Melodik, mit Dissonanzen angereicherte Harmonien mit zum Teil minimalistischer Begleitung im Orchester zu einem harmonischen Zusammenklang.

Das Programm wird ergänzt mit Werken von Karl Jenkins, Ralph Vaughan-Williams, Thomas Tallis. Die Termine: Samstag, 4. April, um 17 Uhr in der Nikolauskirche in Daun, und Sonntag, 5. April, um 17 Uhr in der Lebensbaumkirche in Manderscheid. Eintrittspreise: 15 Euro; ermäßigt: 10 Euro