Banken : Weltsparwochen statt Weltspartag

Andreas Hubertz aus der KSK-Hauptstelle Daun und Petra Müller von der Filialdirektion Hillesheim freuen sich auf die jungen Sparerinnen und Sparer. Foto: Kreissparkasse Vulkaneifel/Gabriele Jardin

Daun/Hillesheim (red) Auf strahlende Kinderaugen am Weltspartag will die Kreissparkasse Vulkaneifel auch in Corona-Zeiten nicht verzichten. Um die derzeitigen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und die sonst unvermeidbaren Warteschlangen zu entzerren, bietet die Sparkasse an, den am 30. Oktober stattfindenden Weltspartag gleich vier Wochen lang zu feiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken