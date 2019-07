Lesevergnügen : Lesevergnügen für Kinder

Daun (red) Im Rahmen der Lesesommeraktion bietet die Kreisbibliothek am Donnerstag, 18. Juli, um 15 Uhr „Books to go“ an. Hier haben alle interessierten Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit außerhalb der Öffnungszeiten in Ruhe zu stöbern oder sich beraten zu lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem werden Kinder- und Jugendbücher, wie zum Beispiel „Ruperts Tagebuch“ von Jeff Kinney oder „Das kleine böse Buch“ von Magnus Myst, vorgestellt. Diese und alle anderen Bücher können im Anschluss natürlich sofort ausgeliehen werden.