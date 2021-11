Kultur : Neues Thema für Heimatjahrbuch Vulkaneifel: Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen

Daun Was die Vulkaneifel ausmacht: Redaktionsausschuss stellt neues Schwerpunktthema für das Heimatjahrbuch 2023 vor.

Unter dem Motto „Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen: Die Vulkaneifel: ein Lebens-, Arbeits- und Wirtschafts-raum“ möchte der Redaktionsausschuss des Heimatjahrbuches mit dem Schwerpunktthema dieser Jubiläumsausgabe Lust machen auf die wunderschöne Region, auf einen einzigartigen Lebensraum, aber auch auf ein vielfältiges Angebot an Branchen und Betrieben, an interessanten Arbeitsplätzen, an Vereinsstrukturen, an kulturellen Veranstaltungen. „An allem, was uns hier leben und arbeiten lässt und was wir hier lieben und schätzen. Denn wir haben deutlich mehr als nur unsere einzigartige Landschaft zu bieten“, sagt Redaktionsmitglied Verena Bernardy – und appelliert an die Autoren und Autorinnen: „Machen Sie Werbung für unseren Landkreis und unsere Region!“