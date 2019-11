Bildung und Natur : 130 000 Euro fließen in Natur- und Geopark

Daun (red) Die sieben rheinland-pfälzischen Naturparks im Zuständigkeitsgebiet der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord werden vom Land Rheinland-Pfalz mit rund 800 000 Euro gefördert.

Mit diesem Geld wird auch in die Umweltbildung investiert. Mit dem Geld sollen die Kooperation mit Kitas und Schulen sowie die Arbeit der Naturparkgästeführer gefördert werden. Außerdem wird so der Druck von Prospektmaterial, Flyern und Veranstaltungskalendern finanziert. Im Natur- und Geopark zählen die Umweltbildung und die Bereitstellung von Informationen zu Natur und Landschaft für Bewohner und Gäste zu den Kernaufgaben.

Mit dem Konzept „Umweltbildung von Anfang an“ etwa will man die Naturkompetenz schon im Kindesalter stärken, indem man Schulungen und Projektarbeit an Schulen und Kitas anbietet. Das Verständnis für die Natur und Umwelt der eigenen Region soll zu einem nachhaltigen Handeln befähigen. „Bereits in unserem 2013 beschlossenen Masterplan für den Natur- und Geopark Vulkaneifel haben wir der Umweltbildung einen breiten Raum beigemessen und als eines unserer Oberziele formuliert“, sagt Andreas Schüller, Geschäftsführer des Natur- und Geoparks Vulkaneifel. Durch die Landesmittel könne der Natur- und Geopark einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen die Natur zu schätzen und schützen lernten, so Ulrich Kleemann, Präsident der SGD Nord.