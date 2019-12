Ehrenamt : Sportplakette für SV Gerolstein

Der rheinland-pfälzische Innen- und Sportminister Roger Lewentz (links) hat die Sportplakette des Bundespräsidenten an Traditionsvereine überreicht, darunter auch der SV Gerolstein, der in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen feiert. „Seit 100 Jahren sind die geehrten Vereine ein Treffpunkt des Sports, des Austauschs und des Miteinanders. Sie stiften Identität, sie fordern und fördern. Eine solche Lebensdauer ist nicht denkbar ohne das Engagement der Menschen, die über Generationen hinweg vor und auch hinter den Kulissen zu einem attraktiven Vereinsleben beitragen“, erklärte Lewentz bei der Verleihung in Mainz. Foto: Innenministerium. Foto: TV/Innenministerium