Sport : Sportstudio hilft Jugendlichen

Das Sportstudio „FIT INN“ aus Prüm unterstützt eine Gruppe Jugendlicher aus der Wohngruppe Don Bosco Jünkerath bei der Renovierung und Neueinrichtung ihres hausinternen Fitnessraumes. Anfang dieses Jahres absolvierte eine Gruppe von 12 – 18jährigen im Prümer Sportstudio ein Probetraining, welches Gesundheitssport, Kraft- und Muskelaufbau sowie präventive Aspekte beinhaltete. Der Inhaber des alteingesessenen Studios, Franz Langen, stellte den interessierten Jugendlichen verschiedene Sportgeräte vor, zeigte ihnen die ordnungsgemäße Ausführung und beantwortete bereitwillig all ihre Fragen. Ausgerüstet mit neuen Ideen und Anregungen werden die Jugendlichen in den kommenden Wochen die Neugestaltung ihres eigenen Fitnessraumes in Angriff nehmen. Foto: TV/Michael Kreten