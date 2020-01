Straßenbau : L-46-Ausbau: Bald geht es weiter

Ende Dezember war das Teilstück der L 46 in Daun nach monatelanger Sperrung freigegeben worden, auch wenn das Bauprojekt noch nicht komplett umgesetzt worden ist. Nun ist das Ende der Winterpause in Sicht: Nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität Gerolstein beginnen - wenn die Witterung es zulässt - am 5. Februar Kanalarbeiten in der nach Gemünden führende Straße. Anschließend wird der Ausbau des Kreuzungsbereichs gestartet. Dann wird die Zufahrt Richtung Maarsattel gesperrt, der Verkehr wird per Ampel geregelt. Foto: Stephan Sartoris. Foto: TV/Stephan Sartoris