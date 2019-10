Infrastruktur : Stadt saniert bröckelnde Mauer

Hillesheim Der Bauausschuss empfiehlt, eine illegale aber geduldete Terrasse abzureißen. Das eigentliche Bauwerk soll danach renoviert werden.

Der Bauausschuss der Stadt Hillesheim hat das bereits seit Jahren bestehende Problem der bröckelnden und sich neigenden Mauer an der B 421 angepackt. Per einstimmigem Beschluss sprach er sich dafür aus, die am oberen Ende der Böschung teilweise auf städtischem Grund errichtete Terrasse samt Stützmauer zurückbauen zu lassen. Eine gleichlautende Empfehlung geht nun an den Stadtrat, der letztlich zu entscheiden hat.

Der Rückbau der Terrasse, die vor vielen Jahren noch in der Amtszeit von Stadtbürgermeister Hank offenbar geduldet worden war, ist Voraussetzung dafür, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) für die eigentliche Sanierung der unteren Mauer an der Bundesstraße einen Zuschuss gewährt. Denn, so erklärte es Jürgen Mathar von der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein: „Die zusätzliche Last durch die Terrasse und deren Stützmauer ist dafür verantwortlich, dass die untere Mauer in Mitleidenschaft gezogen wird. Sie hat dadurch etwa die doppelte Last zu tragen.“ Und erst wenn dieser Druck beseitigt sei, mache es Sinn, die Mauersanierung in Angriff zu nehmen. Diese soll nach einem bereits 2018 erstellten Konzept rund 70 000 Euro kosten, 45 000 Euro Landesförderung sind laut Mathar in Aussicht gestellt worden.