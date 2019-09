Jugend : Survival-Tage in Deudesfeld

Deudesfeld (red) Die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun lädt in Kooperation mit „Glücksstreben“ zu „Survival-Tagen“ am Dienstag, 1. Oktober, um 15 Uhr und endet am Mittwoch, 2. Oktober, um 11 Uhr. Neben Aktivitäten wie selbst Feuer machen und Unterschlupf bauen erwartet die Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren eine Menge an Überlebensstrategien.

