Umweltvergehen : Illegale Müllentsorgung

Deudesfeld Wieder haben Unbekannte in der Eifel illegalen Müll in der Natur entsorgt. Im aktuellen Fall wurden „Im Nonnenbüsch“ in Deudesfeld die Reste eines Badezimmers, Kinderspielzeug und zwei Säcke mit Dachasphalt in die Landschaft geworfen.

