Politik : Uwe Schneider siegt klar in Gerolstein

Uwe Schneider siegt klar in Gerolstein

Haben sich bei der Stadbürgermeisterwahl in Gerolstein einen fairen Wahlkampf geliefert: Friedhelm Bongartz (CDU) und Uwe Schneider (SPD). Foto: Mario Hübner. Foto: tv/Mario Hübner

Gerolstein Bei der Stadtbürgermeister-Stichwahl in der Brunnenstadt setzt sich SPD-Mann Uwe Schneider (64,8 Prozent) deutlich gegen CDU-Amtsinhaber Friedhelm Bongartz (35,2 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung liegt bei 41,5 Prozent.

Die Entscheidung ist gefallen, und zwar deutlich: Bei der Stadtbürgermeister-Stichwahl in Gerolstein gewann SPD-Herausforderer Uwe Schneider mit satten 30 Prozent Vorsprung gegen CDU-Amtsinhaber Friedhelm Bongartz. Schneider kam auf 64,8 Prozent, Bongartz auf 35,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,5 Prozent.

Schneider wird somit die nächsten fünf Jahre die Geschicke der Brunnenstadt lenken. Bereits beim ersten Wahldurchgang mit vier Kandidaten am 26. Mai hatte er das besten Ergebnis erzielt. Ausgeschieden waren da die beiden parteilosen Bewerber Gerlinde Blaumeiser (20,3 Prozent) und Bernd May (18,5 Prozent).

Die Wahl von Uwe Schneider (SPD) zum neuen Stadtbürgermeister von Gerolstein lässt zwar aufhorchen, da er als Herausforderer den Amtsinhaber geschlagen und aus dem Amt gedrängt hat. Eine Sensation ist die Wahl aber nicht. Spätestens nachdem er im ersten Durchgang klar die Nase vorne hatte, ging er als Favorit in die Stichwahl. Und er hat die vergangenen drei Wochen intensiver als Bongartz genutzt, um auf Stimmenfang zu gehen. Der Amtsinhaber wiederum hat sich mehr auf seinen Job konzentriert.

Im Gerolsteiner Rathaus, wo die Einzelresultate aus den Wahllokalen per Beamer auf eine Leinwand geworfen wurden und sich die Kandidaten sowie gut 50 Vertreter der Parteien und interessierte Bürger nach und nach eingefunden hatten, sagte der Wahlgewinner: „ Wow, was für ein Tag! Wir haben es geschafft.“

Er bemühte ein Bild, um zu den Gästen zu sprechen, und bezeichnete Gerolstein als ein Kreuzfahrtschiff: „Das Kreuzfahrtschiff Gerolstein liegt bereit, Kapitän und Crew sind gewählt. Wir sind gewillt, es sicher von Hafen zu Hafen zu bringen – also von Projekt zu Projekt. Nicht alles auf einmal, sondern Prioritäten setzen.“ Das konnte durchaus als Kritik am städtischen Vorgehen in den vergangenen fünf Jahren verstanden werden, obwohl er als SPD-Spitzenmann selbst dem Stadtrat angehörte.