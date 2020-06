Bildung : Schulbücher werden zentral zurückgenommen

Gerolstein/Jünkerath/Hillesheim Die Corona-Pandemie wirkt sich weiter auf den Alltag der Schulen aus. Die Verbandsgemeinde Gerolstein hat nun beschlossen, die diesjährige Rücknahme der geliehenen Schulbücher aus dem Schuljahr 2019/2020 nicht wie bisher zu organisieren.

Statt die Bücher wie bisher in den Schulen zurückzugeben, werden sie zur Kontaktvermeidung diesmal im zentralen Schulbuchlager zurückgenommen. Das Lager befindet sich in Hillesheim in der Straße Auf dem Bungert in Nähe der Integrativen Kindertagesstätte.