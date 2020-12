Coronavirus : Vier Neuinfektionen und ein Todesfall in der Vulkaneifel

Vier Neuinfektionen und ein Todesfall in der Vulkaneifel

Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag 4 weitere bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet.

Bedauerlicherweise müssen wir auch heute erneut einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 mitteilen. Hierbei handelt es sich um einen 95-jährigen Bewohner des Alten- und Pflegeheims Maternus Seniorenzentrum Am Auberg in Gerolstein. Der betroffenen Familie gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.