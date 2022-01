Freizeit : Wandervielfalt durch Täler und über Höhen

Kelberg (bb) Im Wanderparadies rund um den Hochkelberg und darüber hinaus gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen, ist das Anliegen der Eifelvereins-Ortsgruppe Kelberg – auch im Jahr 2022. Und zwar regelmäßig an jedem Dienstagnachmittag und an zwei Sonntagen im Monat.

Dann könnten jeden Dienstag nach Treffpunkt um 14 Uhr auf dem Kelberger Marktplatz die zwei- bis dreistündig geführten Wanderungen zu den kultur- und naturhistorischen Sehenswürdigkeiten stattfinden - zum Spitzen Kreuz, zur Kapelle auf dem Schwarzenberg, zur Mineralquelle in Rothenbach und was es sonst noch „auf Schusters Rappen“ in unmittelbarer Umgebung zu entdecken gibt.