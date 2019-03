(red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Üdersorf, lädt für Sonntag, 7. April, zu einer Halbtagestour zur Geisenburg ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an dem Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf.

Der Weg führt am Eichelder Hof in Richtung Manderscheid an der Schutzhütte vorbei auf den „Drei Dörfer Weg“ und durch das Liesertal bis zur Geisenburg. Über den Lieserpfad geht es zurück zum Ausgangspunkt. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Wanderzeit für die mittelschwere Strecke von zehn Kilometern beträgt 3,5 Stunden. Die Wanderführerin ist Hanne Ahrend. Am Mittwoch, 17. April, findet eine Seniorenwanderung statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf.