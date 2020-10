Pandemie : Warum Malu Dreyer für einen Teil-Lockdown ist

Trier Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin spricht sich für einen Teil-Lockdown aus, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Man brauche einen „effektiven Wellenbrecher“, schreibt Malu Dreyer auf ihrer Facebook-Seite.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte den sogenannten Wellenbrecher ins Gespräch gebracht. Darunter versteht er einen befristeten Shutdown, um das exponentielle Wachstum der Corona-Infektionen zu stoppen. Man brauche „eine Atempause, eine Art Wellenbrecher-Lockdown“, sagte Lauterbach in einem Fernsehinterview. Ziel müsse es sein, aus dem exponentiellen Wachstum wieder rauszukommen, „sonst sind wir in drei Wochen wieder da, wo wir im Frühjahr waren, nur dass wir dann vor einem langen Winter stehen und in einen kompletten Lockdown müssten“.

Zuvor hatte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, in einem Brief an Dreyer vor überzogenen Maßnahmen für Gastronomie und Hotellerie gewarnt. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion betont in seinem Schreiben, dass die „die nun vorzunehmenden Weichenstellungen eine schwierige Gratwanderung“ bedeuteten. Kontaktreduzierungen an der richtigen Stelle seien unverzichtbar. Zugleich müsse aber alles vermieden werden, was sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern als auch bei den Betrieben zu weiterer Verunsicherung führt, so Baldauf.