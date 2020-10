Coronavirus : Malu Dreyer droht in Trier Corona-Verharmlosern und Verschwörungstheoretikern

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin spricht im Trierer Dom Klartext. Adressat ihrer Aussagen: Coronaleugner und -verharmloser.

Ihr persönlich sei es wichtig, in jeder Phase der Pandemie genau zu erklären, was die Regierung tue und was sie leite, sagte Dreyer. Die Mainzer Regierungschefin kündigte zugleich ein hartes Vorgehen gegen jene an, die die Corona-Pandemie für Hass und Hetze nutzten. Wer grundlegende Erkenntnisse zu COVID-19 verleugne oder bestimmte Gruppen zu Schuldigen erkläre, der verabschiede sich aus dem Meinungsstreit, den eine Demokratie brauche.