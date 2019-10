Arbeitsplatz : Firmenkontaktmesse an der Hochschule Trier

Trier 85 Aussteller stellen sich den Studierenden der Hochschule Trier am 22. und 23. Oktober 2019 vor.

(red) Die 17. Firmenkontaktmesse knüpft nahtlos an die Erfolge der letzten Jahre an. Mehr als 80 regionale, nationale und internationale Aussteller präsentieren sich an zwei Tagen Studierenden aller Fachrichtungen, um diese für ihr Unternehmen zu begeistern:

Die Veranstaltung ist eine hervorragende Job-Plattform für die Wirtschaft. Sie bietet den Unternehmen einen direkten und unkomplizierten Kontakt mit den zukünftigen Nachwuchskräften. Eine „win-win“-Situation für Unternehmen auf der Suche nach dem adäquaten Mitarbeiter und für die über 7500 Studierenden auf der Suche nach dem passenden Berufseinstieg. Für die Studierenden ergibt sich die Möglichkeit, in spontanen Gesprächen wertvolle Kontakte zu Personal- und Fachvertretern der teilnehmenden Unternehmen zu knüpfen.

Das professionelle Übergangsmanagement und Wissenstransfer der Hochschule in die Wirtschaft gehört zur Aufgabe unserer anwendungsorientierten Hochschule.

Die noch gute wirtschaftliche Lage und der vorherrschenden Fachkräftemangel macht uns für die zukünftigen Arbeitgeber unserer qualifizierten Hochschulabsolventen zu einem sehr attraktiven Partner. Mit der vom Career-Service organisierten zweitägigen Firmenkontaktmesse ermöglichen wir eine Intensivierung der Kommunikation zwischen Unternehmen und Studierenden, wirken einerseits Berufseinstiegshindernissen und andererseits dem Fachkräftemangel entgegen und stärken so die Wirtschaftskraft in der Großregion und darüber hinaus.

Die Messe beginnt um 10 Uhr, mit der Begrüßung durch die Präsidentin der Hochschule Trier, Prof. Dr. Dorit Schumann: Die Aussteller präsentieren sich in der AULA der Hochschule, Personal-Recruiting-Specials der Premiumaussteller ergänzen sich mit Gratiskaffee in der entspannten Atmosphäre der Career-Lounge, einem (alkoholfreien) Kaltgetränk in der BIT-Lounge und einem professionellen Bewerbungsfoto-Shooting sowie einem Bewerbungsmappen-Check in der Brunel-Lounge.

Die Studierenden können sich allgemein über Karrierefragen informieren und gezielt um Werks­studententätigkeiten, Praktika, Abschlussarbeiten (Bachelor- oder Masterarbeiten), berufspraktische Semester oder Festanstellungen bewerben. Jeweils gegen 16 Uhr wird die Messe ihr Ende finden.

Über die Firmenkontaktmesse hinaus haben Unternehmen die Möglichkeit, sich in individuellen Fachvorträgen oder Firmenpräsentationen ganz gezielt an der Hochschule Trier mit ihren Standorten in Trier, Birkenfeld und Idar-Oberstein einzubringen. Das Team des Career-Services um den Initiator und Organisator Dietmar Bier schwört auf dieses ganzheitliche Rekrutierungskonzept. „Der Erfolg gibt uns recht, wir waren schon vor Wochen ausgebucht. Um dieser hohen Nachfrage gerecht zu werden, haben wir eine thematische Teilung vorgenommen.“ Während der erste Messetag am Dienstag, 22. Oktober, insbesondere Angebote für die Studienrichtungen Wirtschaft, Umweltwirtschaft und -recht und Informatik bietet, liegt der Fokus am 2. Messetag am Mittwoch, 23. Oktober, auf den Bereichen Technik, Umweltplanung und -technik, Bauen + Leben und Gestaltung.