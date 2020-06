Nach Saisonabbruch : Abgeschmetterte Härtefallanträge sorgen für großen Unmut

Region Fußballverband verwehrt SG Baldenau, Hilscheid und DJK Pluwig-Gusterath II Aufstiege – Wasserliesch II geht in die B-Klasse – Offene Fragen in D-Ligen.

„Wir werden in jedem Fall Beschwerde gegen diesen Beschluss einlegen und gehen notfalls durch alle Instanzen“, kündigt Clemens an. In einer Staffel mit 13 Teams sei es naturgemäß, dass Mannschaften bis kurz vor Saisonschluss nicht alle den gleichen Stand an absolvierten Spielen hätten. „Und wenn unsere Partie gegen Rascheid II witterungsbedingt ausfällt, können wir doch auch nichts dafür.“ Aufgrund des Restprogramms sei die Chance, am Ende ganz oben zu stehen, sehr gut gewesen, so Clemens. Nicht verstehen kann er, dass mit Wasserliesch II der C-Liga-Saar-Vierte noch aufsteigen darf: „Dabei haben sie mit 2,0 einen niedrigeren Quotienten als wir.“ Verwundert sind sie nicht nur in Pluwig und Gusterath über die Zustellung des Bescheids per E-Mail in der Nacht von Freitag auf Samstag (23.06 Uhr). Dass der Beschluss im Verbandsspielausschuss einstimmig erfolgt sei, regt Clemens auf: „In diesem Gremium ist auch der Kreis Trier/Saarburg vertreten. Und von dieser Seite hieß es immer, dass man sich für uns einsetzt.“ Nach einer starken Saison sieht der DJK-Fußballchef die zweite Mannschaft um den Lohn der Mühen gebracht. Clemens befürchtet sogar, dass einige Akteure nun Motivationsprobleme haben, einen neuen Anlauf in der C-Liga zu unternehmen. „Und Leute bei uns zu fragen, sich mit Turnierteilnahmen oder Sammelaktionen in irgendeiner Weise noch für den Fußballkreis einzusetzen, muss ich jetzt wohl auch nicht mehr.“