Zum Auftakt Bronze für den SKV Trier

Kegel-DM: Ü 50 sichert sich als einziges Team aus der Region Edelmetall in den Teamwettbewerben. Von Hans-Peter Neumeyer

Bei den bis Samstag laufenden deutschen Meisterschaften der Scherekegler in Düsseldorf blieb die Bronzemedaille der Ü-50-Mannschaft des SKV Trier das einzige Edelmetall der heimischen Kegler in den Vereins-Mannschaftswettbewerben

Bei den Herren ging der KSV Riol als Titelverteidiger an den Start. Nicht zu schlagen war aber diesmal die Düsseldorfer SG. Großen Anteil daran hatte der Ex-Trierer Mike Reinert, der mit 923 Holz das zweitbeste Düsseldorfer Resultat erzielte. Die Rioler mussten sich mit dem vierten Platz zufrieden geben.

Im leistungsstarken Teilnehmerfeld der Damen kam das Team des KSV Riol als Siebtplatzierter von den Bahnen. Die Herren-B-(Ü60)-Mannschaft des SKV wurde Fünfter. Meister wurde die SK Münstermaifeld mit dem Köveniger Alfred Mitscher.