Darts : Premiere: Die Darts-Weltelite kommt nach Trier!

Trier Die Darts-Fans in Trier sind auf 180 – aus Vorfreude: Im Juni 2020 kommt die Darts-Elite um Weltmeister Michael van Gerwen nach Trier. Das bestätigt der Arena-Betreiber dem TV. Die Arena ist dann zum ersten Mal Station der PDC European Darts Tour – Saarbrücken wird dagegen im nächsten Jahr pausieren. Was bisher bekannt ist.

Wie am Dienstag bekannt wurde, wird Trier ab 2020 zum ersten Mal eine zentrale Rolle im Darts-Sport erhalten: Wie der Weltverband PDC (Professional Darts Corporation) auf seiner Homepage bekanntgab, ist Trier eine von sieben deutschen Städten auf der zwölf Stationen umfassenden Europa-Tour. Vom 26. bis 28. Juni werden in der Arena Darts-Stars wie Weltmeister Michael van Gerwen, der Schotte Peter Wright oder deutsche Könner wie Max Hopp oder Gabriel „Gaga“ Clemens erwartet.

Für den aus dem Kreis Merzig-Wadern stammenden Clemens – aktuell die Nummer zwei in Deutschland – wird’s ein halbes Heimspiel. Für die Darts-Fans aus dem Saarland wird Trier 2020 der nächste Anlaufpunkt sein. In Saarbrücken findet im nächsten Jahr kein Darts-Großereignis statt. Bei der Premiere 2017 war die Saarlandhalle die am schnellsten ausverkaufte Arena der gesamten Europa-Tour. In diesem Jahr waren die Zuschauerzahlen in Saarbrücken mit 9000 Besuchern an drei Tagen allerdings rückläufig.