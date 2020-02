Handball : HSG Wittlich und Schule kooperieren

Wittlich Axel Weinand (rechts im Bild), Vorsitzender der Handballspielgemeinschaft Wittlich (HSG), hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule Friedrichstraße geschlossen. Die HSG Wittlich bietet Spitzen- und Breitensport.

Die erste Damenmannschaft ist seit Monaten Tabellenführer in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – auch eine Konsequenz aus der nachhaltigen Jugendförderung. So sieht man es von HSG-Seite nur als konsequent an, den Grundschulen den Handballsport näherzubringen. An der Grundschule Friedrichstraße findet im Rahmen der Ganztagsschule freitags von 13 bis 15 Uhr eine Handball-Arbeitsgemeinschaft statt. Außerdem im Bild: Lehrer David Clemens mit den jungen Handballern.