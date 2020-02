Musiker-Porträt : Songs über Freundschaft, Fehler, Versagen

Trier Der Trierer Musiker Johannes Steffen (Jawknee Music) hat ein neues Album herausgebracht. Er spielt am Freitag mit 13 Crowes und Stumfol im Mergener Hof.

Es scheint, als zieht Johannes Steffen die Musik von selbst an. Als Teenager begann er Gitarre zu spielen. „Jeder spielte im Dorf“, sagt Steffen. Das Dorf war Tawern. Mit Freunden begann er, Songs zu covern. Gerade volljährig gründete Steffen (Gesang und Gitarre) mit Martin Schumann, Thomas Fisseni und Joachim Lichter die Band A Hurricane‘s Revenge. Sie spielen melodischen Punk. Bald 20 Jahre später spielen sie immer noch zusammen, allerdings mittlerweile mehr Punk-Hardcore. Zwei Alben und zwei EPs veröffentlicht die Band. Doch nun, wo jeder beruflich eingespannt ist, wenn nicht auch noch familiär, bleibt nicht mehr so viel Zeit wie früher. Doch der 35-jährige Steffen scheint gerade jetzt mehr als je zuvor machen zu wollen. 2018 gründete er mit Karl Brausch (Gitarre), Dominik Mercier (Bass, beide spielen auch bei Love A) und Thomas Kaup (Gitarre, Gesang) die Band Matches – auch, damit er endlich wieder Schlagzeug spielen kann. Noch im selben Jahr nahm die Band ein Album auf und spielte erste Konzerte. Schon vier Jahre zuvor hatte Steffen begonnen, alleine aufzutreten – unter dem Namen Jawknee Music, nach einem Song von NOFX. „Ich wollte immer ein bisschen mehr machen, mehr Konzerte spielen.“ Mit einer Band ist das nicht so einfach, aber alleine ist er total flexibel. Er braucht nur seine Gitarre. Steffen reist durch Europa und tritt überall auf. Die Songs, die er schreibt, gefallen dem Label Homebound Records, mit dem er schon mit A Hurricane‘s Revenge zusammenarbeitet. Das Label mit Sitz in Holzerath fragt Steffen, ob er nicht Lust habe, eine Single zu machen. Steffen hat schnell viele Songs zusammen und produziert am Ende direkt ein ganzes Album. Inhaltlich singt er viel über Zwischenmenschliches. „Beziehungskisten, Freundschaft. Sachen, die einem passieren. Auch über Fehler und eigenes Versagen.“