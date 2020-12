Landesgartenschau : Die Eifel will es nochmal wissen

Bitburg (de) Kaiserslautern hatte sie und Trier 2004 auch, 2026 könnte Bitburg am Zug sein und die Landesgartenschau in die Eifel holen. So sieht das der Zweckverband Flugplatz, der für die Konversion der Housing zuständig ist.

Landrat Joachim Streit hat als Vorsitzender des Zweckverbands das Thema Landesgartenschau in einem Gespräch mit dem TV neu angestoßen. „Soll die ganze Mühe umsonst gewesen sein?“, fragt er und gibt die Antwort gleich selbst: „Natürlich nicht.“ Schließlich hat es auch Bad Neuenahr-Ahrweiler, das 2019 den Zuschlag bekommen hat, nicht im ersten Anlauf geschafft. Ob die Eifel für die zweite Bewerbung noch mal mit Blumen singen muss, wird sich zeigen.